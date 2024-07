Domani 2 luglio alle ore 19 nella Chiesa Santa Maria e Sant’Alessio di Venticano sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Benevento, un’occasione per dare lettura del Decreto dell’Anno di Grazia per il centenario della nascita della Venerabile Rachelina Ambrosini.

“Siamo in festa, una gioia che può far bene al cuore di tutti in un tempo certamente difficile per tante famiglie, ammalati, carcerati, per chi cerca lavoro e chi una sponda per salvare la propria vita e quella dei cari -afferma l’Avvocato Tommaso Maria Ferri, Presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini -. L’Anno straordinario di Grazia concesso alla Venerabile Rachelina Ambrosini è la tenerezza di quell’amore che il Signore ci dona ogni giorno e noi cerchiamo di porlo attraverso il sorriso che accompagna le azioni dedicate ai piccoli della terra: gli Invisibili. Rachelina, l’amica del cuore, la compagna di banco.

Saranno celebrate Sante Messe per la Beatificazione e Canonizzazione, programmati momenti di preghiera comunitaria, incontri formativi per giovani, studenti, adulti e famiglie dedicati alla conoscenza della vita di Rachelina. Vi aspettiamo, come lei avrebbe detto: “Con la gioia del cuore” – conclude Ferri.