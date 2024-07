Muore in Ospedale bimbo di nove mesi, Montella e Torella in lutto

MONTELLA- Non ce l’ha fatta un bimbo di appena otto mesi che il 28 giugno era stato ricoverato d’urgenza al Moscati di Avellino e poi trasferito per le sue condizioni già abbastanza gravi al Santobono di Napoli. A poche ore dal ricovero al Santobono, nella notte tra venerdì e sabato il cuoricino del piccolo si è fermato, nonostante gli sforzi dei medici del Santobono, che ogni giorno affrontano i casi piu’ gravi da tutta la Campania. Una nuova tragedia per la provincia di Avellino, che solo qualche giorno fa ha pianto la morte di un bambino di sette anni, il piccolo Domenico di Montemarano. Le cause della morte del piccolo, come avviene spesso in queste circostanze saranno oggetto di accertamento (in genere disposto dalla stessa struttura sanitaria). Intanto ci sono due comunità in lutto. Il bimbo era figlio di una coppia residente a Montella originaria di Torella dei Lombardi. Proprio Torella dei Lombardi, paese natio della giovane madre, stimata professionista. Si attende l’esito dell’accertamento per dare anche l’ultimo saluto al piccolo.