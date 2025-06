Falsi contratti di luce e gas all’insaputa dei sottoscrittori: otto indagati

VALLO LAURO- Contratti falsi ma provvigioni vere e sottoscrittori ignari di tutto, fino a quando non è giunta ovviamente la bolletta. Un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa nei confronti di società di intermediazione per i contratti di luce e gas mediante sostituzione di persona. È questa l’ipotesi di reato contestata ad otto indagati, tutti residenti nella zona nolana da parte della Procura della Repubblica di Nola. Le indagini dei Carabinieri coordinate dal sostituto procuratore Simone Rappucci, che ha firmato gli avvisi di conclusione delle indagini nei confronti del presunto sodalizio guidato da due soggetti poco più che quarantenni residenti a Palma Campania e Carbonara di Nola. Il reato fine contestato è quello di sostituzione di persona. Tra gli indagati c’è anche un quarantenne irpino, residente in un comune del Vallo di Lauro. Le indagini sono nate da una denuncia per una truffa perpetrata ai danni di un’attività commerciale a Castel Morrone nel giugno del 2022. Più di trenta quelle ricostruite dalle indagini dei militari dell’Arma e dalla Procura di Nola. Le vittime erano privati cittadini, titolari di impresa, amministratori di condominio, che si ritrovavano ad aver firmato contratti per la fornitura di luce e gas senza averne cognizione. In buona sostanza il gruppo avrebbe utilizzato i loro dati, in qualche occasione sottratti anche sulla base di vecchi contratti, per sottoscrivere i falsi contratti. L’ obiettivo era quello di incassare le provvigioni. Secondo le indagini della Procura di Nola, alla base dell’organizzazione c’erano i due soggetti della zona, immediatamente sotto di loro un procacciatore di prestanomi, ovvero soggetti che dovevano ottenere le false sottoscrizioni dei contratti di luce e gas, dotandoli anche di una carta prepagata su cui far confluire i proventi delle provvigioni. Molti prelievi documentati dalle indagini. Ora tutti rischiano il processo per associazione e sostituzione di persona.