Ines Trocchia, la modella di Sperone torna in tv al fianco di Pascal Vicedomini

La supermodella campana, nativa di Sperone, Ines Trocchia torna in tv nazionale su Rai 2 al fianco di Pascal Vicedomini con “Paradise – la finestra sullo showbiz” in onda ogni settimana nella notte fra venerdì e sabato all’una.

Ines è una delle modelle italiane più famose, apparsa su moltissime copertine internazionali, tra cui Vogue, e nominata da FHM, rivista nota nel settore, Top model dell’anno nel 2023.

Il programma è anche in streaming su RaiPlay.