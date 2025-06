Giornata irpina per Piantedosi: Morra De Sanctis e con i lavoratori ArcelorMittal

Giornata irpina per il Ministro all’Interno Matteo Piantedosi che in mattinata è stato a Morra De Sanctis dove ha partecipato all’inaugurazione del nuovo stabilimento Altergon Italia.

“Un’eccellenza nel settore biotech. Un progetto ambizioso, che coniuga ricerca scientifica, specializzazione e sviluppo del territorio – ha dichiarato il Capo del Viminale -. Questa struttura – ha continuato – sorge in un’area interna del Mezzogiorno troppo a lungo considerata – come tante altre zone del nostro Paese – ai margini della crescita e dello sviluppo nazionale. La giornata di oggi dimostra invece che queste aree non solo sono vive, ma sono anche ricche di capitale culturale, umano, sociale: deve essere nostro compito rafforzare sempre più tutti quei fattori che le mettano nelle migliori condizioni per competere e prosperare. Il Governo è protagonista di questa sfida”.

Nel primo pomeriggio, invece, il Ministro ha incontrato in Prefettura una delegazione dei lavoratori della ArcelorMittal di Luogosano. Alle 17, infine, Piantedosi è atteso al Conservatorio Domenico Cimarosa per la presentazione del libro Liberiamo Moro dal caso Moro, del giornalista di Avvenire Angelo Picariello.