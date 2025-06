Ancora una condotta che perde acqua La segnalazione a Calore di Mirabella

MIRABELLA ECLANO- Ancora una condotta in tilt e acqua che finisce per strada. Il paradosso dell’emergenza che sta segnando anche il 2025, con sospensioni e appello ad evitare sprechi. Intanto ogni giorno ci viene segnalata una dispersione causata dalla rete che fa acqua da tutte le parti. L’ultima in ordine di tempo ci arriva da Via Nazionale nella zona di Calore di Mirabella Eclano. Una scena non nuova, che purtroppo conferma una delle maggiori obiezioni da parte dei cittadini rispetto alle misure anti spreco adottate da Alto Calore, ovvero il fatto che gli eventuali sprechi incidano in maniera irrisoria sulla crisi, determinata dalle perdite lungo la rete. Quella si che fa acqua da tutte le parti. La perdita è stata segnalata al Comune di Mirabella Eclano.