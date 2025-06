Il Questore Picone: “In bocca al lupo ai maturandi irpini”

Tutto pronto anche in Irpinia per l’inizio degli esami di Maturità. Domani mattina, mercoledì 18 giugno, alle ore 8:30, saranno poco più di 4mila gli studenti di Avellino e provincia a varcare le porte dei rispettivi istituti per affrontare la prima prova scritta, quella di italiano.

Si tratta sicuramente di un momento atteso e carico di emozioni per migliaia di giovani. Tanti i messaggi di incoraggiamento per i giovani maturandi, tra questi quello del Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone: “L’ esame di maturità non è solo una prova delle tue conoscenze accademiche, ma è anche una prova di coraggio e di rinnovato impegno. Un mattone su cui costruire il futuro. In bocca al lupo”.