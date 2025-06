Nuovo Clan Partenio, la decisione dei giudici di Appello: lievi sconti e conferme

Le condanne in primo grado e quelle in Appello per gli imputati nel processo davanti ai giudici della III Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, presidente Conte, emesso poco primo delle diciotto di oggi. Ambrosone Franco in primo grado Anni 2 anni e 6 mesi, in Appello con il riconoscimento delle attenuanti generiche 1 anno e 6 mesi.

Bocciero Diego. 20 reclusione, in secondo grado con esclusione di un aggravante anni 19 e mesi 10.

Brogna Giuliana, Anni 4 anni e 6 mesi in secondo grado con concessione attenuanti generiche anni 3

De Fazio Martino Anni 2 anni e sei mesi Dello Russo Carlo, Anni 24 mesi 9, in secondo grado anni 24 mesi 7

De Simone Luigi anni 13 anni mesi 9, in secondo grado anni 13

Durante Giuseppe, Anni 16 in secondo grado anni 15 mesi 10.

Galdieri Nicola anni 21 confermata condanna in secondo grado

Galdieri Pasquale anni 25 , confermata condanna in secondo grado

Genito Angelo Anni 19 mesi 3 in secondo grado condanna ad anni 18 mesi 6

Mariano Sabino Anni 4 in secondo grado anni 2 e mesi 6

Matarazzo Antonio Anni 14 reclusione in secondo grado anni 13 mesi 6

Moscatiello Giuseppe anni 13 mesi 9 assolto dal capo 1 (la partecipazione al clan) ridetermina anni 7 reclusione

Nigro Ernesto .anni 17 confermata condanna in secondo grado

Nigro Giuseppina Anni 14 mesi 6 in secondo grado anni 13 mesi 6

Nittolo Ludovico Anni 14, in secondo grado anni 13 mesi 11

Rosania Mario Anni 13 mesi 6 assolve capo 1 (esclusa partecipazione al clan) 7anni e mesi 9

Taccone Antonio Anni 15 in secondo grado 14 anni mesi 4.

Valente Carmine anni 21 in secondo grado anni 15 di reclusione

Volpe Giovanni (libero)anni 9 mesi 9 conferma sentenza in secondo grado

Freda Renato anni 14 in secondo grado 13 anni di reclusione

I motivi della sentenza di Appello saranno depositati in giorni 90.