Anci Giovani, Delle Grazie: «Le aree interne tornano centrali nell’agenda politica campana»

NAPOLI / AVELLINO – L’Irpinia conquista un ruolo di assoluto primo piano all’interno di ANCI Giovani Campania, imponendosi come motore e voce autorevole delle aree interne della regione. Nel pomeriggio di ieri, presso il Circolo del Tennis di Napoli, si sono insediati i nuovi organi dirigenti dell’associazione. Una nomina strategica e di forte peso politico che premia l’impegno istituzionale di due volti di spicco della provincia di Avellino: Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino, chiamato a far parte del Comitato di Indirizzo e di Pianificazione, e Anna D’Aliasi, vicesindaca di Avellino, designata Vicepresidente Vicaria. Un riconoscimento che va ben oltre i singoli incarichi, configurandosi come una vittoria per l’intero territorio provinciale e confermando come la voce delle aree interne, dei piccoli comuni e delle comunità montane sia oggi più che mai indispensabile per il futuro e lo sviluppo dell’intera Campania. «Accolgo questo incarico con un grande senso di responsabilità e con la ferma convinzione che il futuro della nostra regione passi necessariamente per il rilancio e la valorizzazione delle aree interne – dichiara Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino –. Metterò a disposizione esperienza, impegno e spirito di collaborazione per dare forza ai nostri territori, spesso costretti a fare i conti con sfide complesse ma ricchi di un potenziale straordinario. L’ANCI è la casa di tutti i sindaci e amministratori: una grande comunità che unisce sensibilità diverse con l’unico obiettivo di servire con dedizione i cittadini della nostra amata Regione Campania». Delle Grazie ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai vertici regionali e nazionali per la fiducia accordata: «Un grazie speciale al Presidente Nazionale di ANCI e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Presidente di ANCI Campania e Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, e al Segretario Generale di ANCI Campania e Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria». Un augurio di buon lavoro è stato infine rivolto alla nuova governance guidata dal Coordinatore Francesco Cacciapuoti, insieme a tutti gli amici amministratori entrati negli organi direttivi dell’associazione, per iniziare subito a lavorare in squadra a servizio delle comunità campane.