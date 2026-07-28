Polo Logistico, Rotondi: “Spero che la Regione smentisca, chiederò a Salvini un tavolo”

“Apprendo da fonti di stampa che la Regione avrebbe stralciato l’investimento sul polo logistico Valle Ufita, che fu frutto di una costruttiva collaborazione tra il governo e la giunta De Luca. La ragione sarebbe la mancata predisposizione del progetto da parte di RFI. Spero che si tratti di una notizia inesatta, e che la Regione la smentisca in giornata. In ogni caso oggi informerò il ministro Salvini, a cui chiederò un tavolo urgente sul polo logistico, con la partecipazione di governo, regione e Ferrovie. Anche a ferragosto, a questo punto”. Così Gianfranco Rotondi interviene nella polemica sullo stralcio dei fondi per la realizzazione del polo logistico in Valle Ufita.
Redazione Irpinia
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