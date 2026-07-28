Lega, l’on. Vuolo: “Auguri a Maria Galasso, dall’Irpinia parte la sfida per le aree interne”

“Un grande momento di partecipazione e di confronto che segna l’inizio di una nuova fase di radicamento per la Lega in Irpinia”. È il commento dell’Onorevole Lucia Vuolo a margine del congresso provinciale della Lega di Avellino, che ha visto l’elezione per acclamazione di Maria Galasso alla guida della segreteria provinciale.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Maria Galasso, donna tenace, volenterosa e ricca di idee, e un sentito ringraziamento al coordinatore uscente Luigi Barone per l’impegno profuso in questi anni – dichiara l’On. Vuolo – Con Maria condivideremo un percorso di forte presenza sul territorio, mettendo al centro le vere priorità dell’Irpinia: il rilancio delle Aree Interne e lo sviluppo delle infrastrutture, nodi cruciali per dare mobilità, servizi e prospettive ai nostri comuni”.

Un passaggio della nota dell’Onorevole è dedicato all’apertura verso il mondo produttivo: “La presenza e l’intervento di Confindustria ai lavori del nostro congresso rappresentano un segnale chiaro e di grande valore: dimostrano che la Lega viene riconosciuta come un interlocutore serio, pragmatico e attento alle dinamiche dello sviluppo economico. Per contrastare lo spopolamento delle nostre zone interne servono collegamenti moderni, connessioni efficienti per i nuclei industriali e un dialogo costante con chi fa impresa e crea lavoro”.