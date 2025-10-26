Il prefetto: comprensibile ansia della popolazione, abbiamo chiesto di attivare centri di accoglienza

AVELLINO- “Il Centro di Coordinamento Soccorsi e’ attivo gia’ da un giorno e mezzo e dopo la scossa ultima più importante abbiamo deciso di ritrovarci. Ci sono tutti i sindaci collegati in video e abbiamo rilevato che tutto sommato non ci sono danni. Piccolissime cose e sicuramente per fortuna nessun danno alle persone”. E’ quello che ha spiegato il prefetto Rossana Riflesso, che ha presieduto il Ccs convocato dopo la scossa di magnitudo 4.0. “Abbiamo comunque percepito e c’è stata diciamo attestato uno stato d’ansia da parte della popolazione, che è scesa nelle vie. Naturalmente comprensibile e quindi abbiamo raccomandato ai sindaci di attivare i Coc (centri operativi comunali) nei vari comuni. Abbiamo poi pensato anche di invitare i sindaci ad aprire dei luoghi di accoglienza, quelli previsti nei piani di protezione civile comunali, quindi luoghi sicuri dove accogliere le persone che non sentono di voler ritornare nella propria abitazione, anche magari in assenza di danni o di criticità effettive, ma anche così come una forma di rassicurazione. A Montefredane stanno allestendo una tenda della protezione civile ad Avellino in due scuole, la San Tommaso e la D’Agostino sono state aperte le palestre e quindi sono state allestite e sono tuttora aperte e attive per coloro che appunto di Avellino, ma anche di comuni limitrofi non vogliono rincasare e vogliano rimanere in un luogo ritenuto più sicuro”. Per quanto riguarda le scuole, visto che in città lunedì resteranno chiuse ci sara’ analoga decisione anche in provincia? “Non è un obbligo. Il messaggio che è stato dato ai sindaci, anche la dottoressa Pagliuca era presente in videocollegamento e’ che naturalmente ognuno decide per conto proprio. Ai fini di una maggiore approfondimento della situazione strutturale delle scuole, che peraltro è già stata fatta, però diciamo che in seguito a questa nuova scossa, magari lunedì sarebbe auspicabile che le scuole fossero chiuse però non è certamente un obbligo. Non è un provvedimento di livello ultracomunale, quindi ogni sindaco deciderà per conto proprio”.