Anche Mario si risveglia dal coma Dal sedicenne il calciatore Fabio Tito

Un’altra bella notizia arriva dal Moscati, dove dopo il trentatreenne di Montefusco Armando Galdo risvegliato dal coma dopo più di un mese dell’investimento stradale che lo aveva interessato, anche il sedicenne di Monteforte Irpino coinvolto nel terribile incidente di Via Tagliamento con una Minicar. Ancora una volta l’equipe del Reparto di Terapia Intensiva guidata da Angelo Storti, ha portato ad un epilogo positivo per la vicenda. Tantissimi hanno pregato per il giovane di Monteforte.