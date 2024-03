I Carabinieri tornano a Palazzo di Città a caccia di delibere e atti dell’ente

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e il personale della Pg della Procura hanno lasciato gli uffici della Segreteria Generale di Palazzo di Città da pochi minuti. Un’altra lunga giornata di acquisizioni delegata dalla Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito della maxi inchiesta sull’ente di Piazza Del Popolo avviata da alcuni mesi dall’ufficio inquirente. Gli inquirenti avrebbero eseguito anche in questo caso una delega firmata dal pm che conduce le indagini, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano. I militari agli ordini del tenente colonnello Amedeo Consales sono giunti nel primo pomeriggio a Palazzo di Città per eseguire le attività delegate dalla Procura di Avellino ed uscirne solo dopo diverse ore. Diverse le delibere che avrebbero acquisito i militari dell’Arma, molto probabilmente anche quelle non ancora pubblicate per cui nei giorni scorsi c’erano state polemiche ed un’interrogazione parlamentare da parte del deputato M5S Michele Gubitosa e sollevato dal consigliere comunale Nicola Giordano. Nel mirino ancora una volta ci sarebbero anche gli eventi. Ma sono tutte indiscrezioni che dovranno trovare conferma nelle prossime ore.