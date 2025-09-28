Avellino in piazza per la Palestina: “chiediamo pace e giustizia”

Questa domenica, ad Avellino, la sveglia è suonata presto: alle 10, Piazza Libertà, nei pressi della Prefettura, ha iniziato a riempirsi di persone, colori e bandiere. In tante e tanti hanno risposto alla chiamata di sindacato e associazioni, per esprimere solidarietà al popolo palestinese.

I diversi interventi che si sono succeduti durante il presidio hanno espresso la necessità di un immediato cessate il fuoco in Palestina; l’invio urgente e sicuro di aiuti umanitari nei territori colpiti e a sostegno della Global Sumud Flotilla, la flotta diretta verso Gaza e più volte colpita da droni israeliani.

Si è poi voluto porre l’accento sulla necessità di un impegno internazionale contro il genocidio e tutte le guerre attualmente in corso.