Anche Avellino “in fila” per i Coldplay. La foto ritrae una scena che si è vissuta nel capoluogo irpino come anche a Napoli. Dal mattino presto, sono stati tanti i fan del gruppo musicale britannico formatosi a Londra nel 1997 che si sono riversati in via Colombo presso “Music Point”, storico punto di rivendita di biglietti avellinese.

Tutti in fila per potersi accaparrare i preziosi tagliandi in forma fisica, preferendo il metodo tradizionale ai colpi di clic via computer (anche in questo caso, una sfilza di persone ha utilizzato il metodo on line). La vendita dei biglietti per le date italiane del “Music of the spheres world tour” dei Coldplay (21 e 22 giugno al “Maradona” e poi al “Meazza” di Milano 25, 26, 28 e 29 giugno) è iniziata alle 10 in punto.

Oramai è quasi certo il sold out per le sei date in programma, per un totale di 316.000 biglietti (46.000 la capienza partenopea, 56.000 quella meneghina). Potrebbe accadere che venga aggiunta un’altra data anche a Napoli.