Irpinia, l’aggiornamento dei contagi e dei ricoveri

Irpinia, l’aggiornamento dei contagi. Sulla scorta del bollettino quotidiano emesso dall’Azienda Sanitaria Locale, emerge che i positivi al covid in provincia di Avellino sono 227. I tamponi processati, invece, sono stati 922. Il numero più alto di persone che hanno contratto il virus viene registrato, ancora una volta, nel capoluogo irpino, dove i contagiati sono 17. Ad Ariano Irpino le persone positive sono 16, a Bisaccia 15, a Grottaminarda 7 così come a Calitri, 8 a Lioni, 12 a Montoro., 8 a Montemiletto.

Tornando ad Ariano Irpino, i posti letto di persone con il covid presso l’ospedale “Frangipane” sono 5, ovvero 2 in degenza ordinaria e 3 in sub intensiva.

Ecco la “mappa” del contagio nei comuni irpini

Aiello del Sabato 3

Altavilla Irpina 3

Aquilonia 1

Ariano Irpino 16

Avella 1

Avellino 17

Baiano 1

Bisaccia 15

Bonito 1

Calabritto 2

Calitri 7

Caposele 4

Carife 1

Castel Baronia 6

Castelfranci 1

Cervinara 2

Cesinali 1

Conza della Campania 1

Domicella 1

Flumeri 7

Fontanarosa 3

Forino 2

Grottaminarda 7

Guardia Lombardi 1

Lacedonia 1

Lioni 8

Manocalzati 2

Marzano di Nola 4

Melito Irpino 2

Mercogliano 5

Mirabella Eclano 3

Montecalvo Irpino 3

Monteforte Irpino 3

Montefusco 4

Montella 5

Montemarano 4

Montemiletto 8

Monteverde 2

Montoro 12

Moschiano 1

Nusco 3

Ospedaletto d’Alpinolo 1

Pago del Vallo di Lauro 1

Paternopoli 1

Pietrastornina 1

Pratola Serra 1

Quindici 1

Roccabascerana 1

Rotondi 3

San Mango sul Calore 1

San Martino V.C. 1

San Potito Ultra 1

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di Serino 1

Santa Paolina 1

Sant’Angelo all’Esca 2

Sant’Angelo dei L. 7

Senerchia 4

Solofra 5

Sorbo Serpico 1

Sperone 3

Sturno 3

Taurasi 5

Teora 1

Torella dei Lombardi 2

Torre Le Nocelle 1

Vallata 2

Villanova del Battista 1