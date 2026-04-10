Escursionista soccorsa a Capri dal Nucleo Sagf di Avellino e dal Roan di Napoli

CAPRI- Intensa in questi giorni l’attività delle Fiamme Gialle irpine del Soccorso Alpino. In particolare, militari specializzati della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del C.N.S.A.S., ente col quale si è intensificata la proficua collaborazione, sono intervenuti in data 9 aprile, unitamente ad aeromobile della Sezione Aerea di Napoli, nei pressi dell’Osservatorio di Capri, per il soccorso di una escursionista. Giunti tempestivamente nell’area operativa dove stavano operando anche i volontari del soccorso civile del CNSAS e individuata la persona ferita, le operazioni di soccorso sono entrate nel vivo con il calo tramite verricello di due operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), che hanno raggiunto la paziente in condizioni ambientali particolarmente impegnative. La donna è stata immediatamente valutata sul posto anche grazie al supporto del personale sanitario presente. Considerate le avverse condizioni meteorologiche e la complessità dello scenario operativo, previa autorizzazione della centrale operativa del 118, si è deciso di procedere al recupero mediante elitrasporto, garantendo così la massima sicurezza nelle operazioni. La paziente è stata quindi trasferita all’elisuperficie di Capri, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 per i successivi accertamenti e trattamenti. L’intervento si è svolto in piena sinergia tra le diverse componenti operative coinvolte, inclusi gli operatori del CNSAS, confermando l’elevato livello di coordinamento ed efficacia nelle attività di soccorso, anche in contesti complessi e ad alta criticità.