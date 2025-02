GDF Avellino: scoperta società altirpina creata fittiziamente per riceve indebiti contributi

Prosegue l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica nazionale ed europea, finalizzata al contrasto di ogni forma di distorsione rispetto alla corretta destinazione del denaro pubblico. Nei giorni scorsi, al termine di attività di indagine svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, retta dal Procuratore Regionale dott. Antonio Giuseppone, è stato notificato atto di citazione in giudizio ai rappresentanti di diritto e di fatto di una società di Teora (AV), costituita per ottenere contributi per scopi sociali, poi rivelatisi indebiti, in quanto la stessa non è mai stata operativa. Le indagini, coordinate dal Vice Procuratore generale Dott. Gianluca Braghò e dal Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Flavia Del Grosso, hanno permesso di accertare l’indebita percezione di fondi europei, co-finanziati dalla Regione Campania, per un importo complessivo pari ad euro 40.000, somma che costituisce il danno erariale nei confronti del predetto Ente.In particolare, la società, che avrebbe dovuto svolgere servizi di assistenza turistica, è stata lo strumento utilizzato per schermare l’attività – riconducibile agli amministratori – di illecita percezione di contributi di scopo e fondi emergenziali Covid. L’attività svolta testimonia il costante – nonché coordinato – impegno della Corte dei Conti di Napoli e della Guardia di Finanza di Avellino a salvaguardia dei bilanci pubblici e dell’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti.