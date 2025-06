Amos Partenio a Mugnano: in una calda domenica, oltre 100 visite senologiche gratuite

Continuano le tappe della prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ieri pomeriggio, nel comune di Mugnano del Cardinale, oltre 100 le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, grazie agli ambulatori allestiti dalle volontarie dell’associazione, all’interno della sede del Consorzio dell’Ambito A6.

Nonostante le alte temperature, tante persone hanno aderito all’iniziativa scegliendo la prevenzione in segno di amore per la propria salute. Per questo e per l’ottima riuscita degli ambulatori si ringraziano come sempre il senologo Carlo Iannace, per il suo costante e proficuo operato nei diversi comuni della provincia e non solo, e tutte le pazienti e i pazienti che si sono sottoposti alle visite gratuite credendo nell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Grazie all’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, guidata dal sindaco Alessandro Napolitano, all’assessore Fulvio Litto, per la collaborazione, e al presidente del Cda del Consorzio Ambito A6 – piano di zona, Antonio Mercogliano, per l’accoglienza. Un grazie speciale alla signora Paola Bellofatto per l’ospitalità a fine giornata. I ringraziamenti vanno come sempre anche alle volontarie di Amos Partenio, per il tempo e l’entusiasmo che dedicano alle giornate di prevenzione.

Per i prossimi appuntamenti, prima della pausa estiva di agosto e del grande evento di settembre con l’undicesima edizione della Camminata Rosa Mercogliano-Avellino, è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.