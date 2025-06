La “goccia fredda” arriva anche in Irpinia: grandine in Valle Ufìta

Un anticipo del maltempo previsto tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno ha colpito oggi l’Irpinia, con episodi di grandine segnalati nel pomeriggio ad Ariano Irpino e Castel Baronia, come riportato da numerosi utenti sui social.

Il fenomeno era atteso nei prossimi giorni, quando le regioni del Centro-Sud saranno interessate da rovesci e temporali, anche di forte intensità, con possibilità di nubifragi e grandinate. Nelle zone a ridosso del capoluogo, la giornata è rimasta invece calda e stabile.

Le previsioni per domani indicano un avvio di giornata con tempo buono, ma dal pomeriggio è attesa una nuova fase di instabilità, con piogge sparse e temporali, localmente accompagnati da raffiche di vento. In serata i fenomeni tenderanno a cessare.

Temperature in lieve calo, venti nord-orientali deboli o moderati, con rinforzi in area appenninica