Ciao papa’….ecco l’ultimo messaggio truffa che corre via telefono

“Ciao papà ho rotto il telefono, questo è il mio nuovo numero: scrivimi su whatsapp appena puoi, per favore”. Quante persone avranno ricevuto questo messaggio negli ultimi tempi. Una truffa? Evidentemente si. Visti che ci sono alcuni destinatari che non hanno figli e soprattutto non ne hanno con cellulari rotti. Il trucco è far trasferire il contatto su whatsapp e probabilmente operare una classica operazione di furto dei dati. Attenzione massima, perché a quanto pare i truffatori non vanno mai in vacanza.