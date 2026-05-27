Montoro: ora si dimettono anche i nuovi Revisori dei Conti, eletti da pochissimi giorni

MONTORO- “I dubbi espressi in Consiglio aumentano con queste repentine dimissioni dei nuovi eletti Revisori”, dichiara la Consigliera Comunale Anna Ansalone (M5S). Dopo il parere negativo arriva anche nuovo sviluppo nella vicenda collegata al Bilancio: “Questo fatto, che si aggiunge al parere sfavorevole già espresso dal precedente Collegio dei Revisori sullo Schema di Bilancio di Previsione 2026-2028, rafforza ulteriormente i dubbi sulla sostenibilità e sull’attendibilità contabile del bilancio appena approvato, in una fase delicata per il Comune a causa del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.Le principali criticità emerse riguardano: tasse locali portate al massimo consentito, aumenti delle tariffe di mensa e trasporto scolastico, forti incertezze sulle entrate da alienazioni patrimoniali (2 milioni di euro previsti per il 2026) e le difficoltà riguardanti edilizia popolare, viabilità, fognature e servizi nelle frazioni. Si rende necessario fare immediata e completa chiarezza sulle ragioni di queste rapide dimissioni e sulla reale situazione finanziaria dell’Ente.I cittadini di Montoro stanno sostenendo sacrifici importanti con le tasse. Hanno il diritto di avere piena trasparenza e certezze sui conti pubblici, soprattutto in questo momento”.