Ad Avellino arrivano nuovi fondi: dopo Natale al via i lavori sulle principali strade cittadine

Con riferimento alla situazione di precarietà di alcune strade comunali. recentemente aggravatasi per gli eventi atmosferici degli ultimi giorni, si comunica che fin dall’inizio questa Gestione Commissariale ha avviato diverse iniziative finalizzate a reperire le risorse necessarie per la riqualificazione del patrimonio viario.

In primis è stato richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l’autorizzazione a devolvere il residuo di alcuni mutui allo scopo di far fronte agli interventi più urgenti.

In particolare:

1) Corso Europa e traverse collegate, dall’incrocio della Posta Centrale (via Matteotti) fino all’incrocio del Genio Civile, dove è prevista la rimozione del vecchio manto e la posa di un nuovo asfalto.

2) Via Guido Dorso, dall’incrocio con Viale Italia fino a via Roma, dove è previsto il rifacimento completo dei sottoservizi e la successiva posa del nuovo asfalto.

Di recente è pervenuta l’autorizzazione, per cui i lavori inizieranno subito dopo le festività natalizie.

Inoltre, sono stati reperiti, recentemente, ulteriori finanziamenti, pari a 350.000,00 euro, finalizzati alla manutenzione di altre strade.

Si comunica, altresì, che sarà possibile procedere agli allacci fognari dei fabbricati di Contrada Bagnoli avendo reperito i fondi necessari.

Ed infine, è stato ottenuto un importante finanziamento di 3 milioni di euro per Via Francesco Tedesco, per la zona che inizia dall’incrocio semaforico di via Fratelli Troncone fino alla stazione ferroviaria.

L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale, la rimozione della rotatoria esistente antistante l’ingresso principale della stazione e la riqualificazione della piazzetta antistante l’edificio scolastico, con un ridisegno complessivo dell’area.