Amministrative Moschiano, Pacia vince Addeo: “sarò il sindaco di tutti”

«Rappresenteremo tutti, anche chi ha fatto scelte diverse». È il commento a caldo del neo eletto sindaco Sergio Pacia, che alla guida della lista «Uniti per Moschiano» si è imposto con il 53 per cento sull’avversario Rosario Addeo, capolista della civica «Le nostre radici».

«Ringrazio i cittadini che ci hanno votato e hanno posto in noi la loro fiducia. – afferma Pacia – Voglio complimentarmi con i consiglieri eletti, a cui auguro buon lavoro, con i non eletti, e con tutti coloro che hanno contribuito a rendere forte il mio gruppo, su cui nutro tante certezze e forti aspettative. Un ringraziamento infine va a mia moglie Luisa e alla mia famiglia per avermi supportato e sopportato».

Così Pacia aggiunge: «Lavoreremo per dare a Moschiano la bellezza e la dignità che merita, con noi si apre una nuova era. Le cose da fare sono tante. E noi siamo pronti». Sugli avversari, invece, Pacia sottolinea: «C’è chi ha detto cose assurde e vergognose sul mio conto nel corso della campagna elettorale. Ci hanno fatto la guerra fino alla fine. Non sarà facile dimenticare. Accetto la critica, non l’offesa».

Classe 1959, dirigente medico del 118, Sergio Pacia ha già partecipato in passato alla vita politica attiva del Comune in qualità di consigliere comunale. A Moschiano hanno votato 1198 cittadini. Di questi, 635 hanno sostenuto la lista civica di Sergio Pacia, che si è imposto sull’avversario Rosario Addeo con uno scarto di 87 voti.