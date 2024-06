Grottolella, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale

Antonio Spiniello sindaco per la quinta volta, la seconda di fila, a Grottolella. L’esito della votazione non era mai stato in dubbi considerato che la lista da lui capeggiata “ViviAmo Grottolella” aveva da battere soltanto il quorum ampiamente raggiunto già intorno alle 14:00 di ieri.

Più di mille le preferenze raccolte dalla lista, ecco come stati divisi tra i consiglieri comunali:

Marco Grossi: 394 preferenze

Vincenzo Spagnuolo: 174

Alessandra Guarino: 103

Marianna Morante: 92

Brunella Nigro: 66

Alfonso D’Acierno: 59

Maurizio Tuccia: 40

Marco Tropeano: 40

Italo Ridente: 39

Alessandro Maglio: 5