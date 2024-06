Altavilla Irpina ha riconfermato l’uscente Mario Vanni quale Sindaco per i prossimi 5 anni di amministrazione del paese.

1756 voti pari al 70,04 per cento per Mario Vanni e la sua lista “Liberi per Altavilla”;

740 voti pari al 29,52 per cento per Sinvestro Iuliano e la sua lista “Altavillesi Liberi”;

11 voti pari allo 0,44 per cento per Antonio Abbruzzese della lista “Rinascimento”.