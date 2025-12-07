Piantedosi brinda con la città: “Il prossimo sarà un anno positivo e proficuo”

Al teatro Carlo Gesualdo di Avellino il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi e presentata da Serena Autieri, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani. L’evento è stato preceduto dall’accensione delle luminarie natalizie a Piazza Castello, a cura della commissaria prefettizia di Palazzo di Città, Giuliana Perrotta, che ha dato il via simbolico al programma di festività cittadine.

«Serate come questa rappresentano un vero e proprio passaggio della speranza» ha affermato Piantedosi, salutando la città e sottolineando il valore sociale e culturale dell’iniziativa. Il Ministro ha anche affrontato il tema della gestione commissariale del Comune, esprimendo fiducia per i prossimi mesi: «Sono certo che l’anno che ci attende sarà molto positivo e proficuo. Si concluderà la gestione commissariale, come è giusto che sia, restituendo ad Avellino un’amministrazione democraticamente scelta dai cittadini. Tuttavia, il lavoro svolto finora sarà una pietra miliare sulla quale si potranno sicuramente poggiare delle solide basi.»

A chi gli ha chiesto se seguirà personalmente le dinamiche politiche e amministrative cittadine, Piantedosi ha risposto: «Io di Avellino, se posso, mi occupo di tutto. Naturalmente lo faccio con discrezione e garbo, senza invadere il campo, ma sempre con affetto e dedizione, mettendomi a disposizione della città e della provincia.»

Il Capo del Viminale ha chiuso con un messaggio rivolto alla comunità irpina e non solo: «Viviamo tempi difficili e delicati, segnati anche da eventi internazionali che influenzano la nostra realtà nazionale, complicandola ulteriormente. Questo succede anche qui. Il mio augurio è che si continui a coltivare una coesione sociale tale da permetterci di affrontare questi problemi con determinazione e con obiettivi proficui, per il benessere di tutti.»