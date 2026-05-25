Al Regina Margherita dopo un’ora in alcune sezioni non parte lo scrutinio: atteso ritiro plichi

AVELLINO- A distanza di un’ora dalla chiusura delle operazioni elettorali n3hki otto seggi al Palazzotto ci sono ancora dei sezioni ferme in attesa del ritiro dei plichi da parte del personale del Comune di Avellino. Un ritardo che avrà effetti sulla conclusione delle operazioni di voto. Ritiro avvenuto proprio in questi minuti.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it