Amministrative: con Montemiletto sono 13 i comuni irpini al voto in primavera

Con lo scioglimento del consiglio comunale di Montemiletto saranno 13 i comuni irpini che andranno al voto in primavera. Altamente probabile l’election day con l’accorpamento in data unica delle comunali col voto per i referendum. La data, in attesa della conferma dal Ministero dell’Interno, dovrebbe ricadere tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Tra le 13 amministrazioni al voto in Irpinia non figurano comuni per i quali è previsto il doppio turno di ballottaggio. Solofra e Atripalda gli unici due sopra i 10.000 abitanti. Seguono poi Montemiletto, Baiano, Gesualdo, Fontanarosa, Sirignano, Montemarano, Flumeri, Capriglia, Santo Stefano del Sole e Pietradefusi. Chiude Chianche con appena 450 abitanti.