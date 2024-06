A 2 ore esatte dall’inizio dello spoglio della schede blu nella città di Avellino il dato che emerge è di un testa a testa tra Laura Nargi e Antonio Gengaro, staccato Rino Genovese.

1056 Nargi, 1034 Gengaro, 744 Genovese

Si tratta naturalmente di un dato molto parziale perchè come è noto vi sono aree della città che possono fare la differenza propendendo per un candidato piuttosto che per un altro.