Amministrative: il 19 maggio nuovo incontro con “Avellino è il Centro”

“Salute, Prevenzione, Inclusione sociale e Sicurezza” i temi del nuovo appuntamento promosso dalla lista Noi di Centro nell’ambito di “Avellino è il Centro” martedì 19 maggio 2026 ore 18 presso il Comitato Elettorale Noi di Centro in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino.
Introduce l’on. Pasquale Giuditta, partecipano: Raffaele Cipriano segretario provinciale NdC, Katia Renzulli consigliere provinciale, i candidati al Consiglio Comunale, Nello Pizza candidato alla carica di Sindaco. Relatori: dott. Giuseppe Colantuoni oncologo, dott. Aldo D’Andrea chirurgo e il dott. Carlo lannace già Consigliere regionale.