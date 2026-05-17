In 60 di corsa al Santo Spirito: il Parco riparte

Domenica di corsa al Parco Santo Spirito. Circa sessanta persone hanno preso parte alla prima iniziativa del “Brutto Runclub”, trasformando uno dei polmoni verdi di Avellino in un punto di ritrovo dedicato a sport e socialità.
L’evento ha preso il via con una sessione di “Yoga for Runners” guidata da Salia Chiusano, seguita da una corsa di 5 chilometri a passo libero tra i viali del parco. A chiudere la mattinata, stretching e momenti di condivisione tra i partecipanti. Tutto a titolo gratuito.
Dopo la lunga chiusura degli ultimi mesi, il Parco Santo Spirito sta tornando così a vivere, ritrovando la sua vocazione naturale: essere uno spazio aperto alla comunità, allo sport e alla convivialità.