Grasso continua il tour nelle contrade: la buona politica e’ quella che ascolta

ARIANO IRPINO- “La buona politica e’ quella capace di ascoltare”. Lo ha ribadito Carmine Grasso, candidato del centrosinistra durante il giro per le contrade arianesi. Ascolto e presenza.

Il candidato a sindaco di Ariano Irpino ha fatto tappa ieri, al Centro Anziani di contrada Martiri per un momento di confronto sui temi sociali e sul ruolo che il Comune deve avere accanto alle persone, alle famiglie e alle comunità del territorio.

Subito dopo in contrada S. Liberatore, per continuare ad ascoltare cittadini e cittadine sulle esigenze delle contrade. “Ariano si governa così: con presenza, attenzione e risposte concrete nei luoghi in cui le persone vivono ogni giorno”. Dal candidato sindaco anche un “in bocca al lupo” ad un altro candidato, il presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane, che corre per la riconferma a Palazzo Caracciolo: “In bocca al lupo a Rizieri Rino Buonopane per la ricandidatura alla presidenza della Provincia di Avellino.

Ariano deve tornare a pesare nelle scelte provinciali: strade, scuole, servizi, aree interne, sviluppo. È il senso del Patto per Ariano che abbiamo siglato assieme: lavorare con la Provincia e con tutte le istituzioni, senza isolamento e senza propaganda, per portare risultati concreti alla nostra città e alle nostre contrade”.