Ambiente, rigenerazione urbana e progettazione: l’intervento di Antonio Aquino (M5s) al Parlamento Europeo di Bruxelles

Il Capogruppo M5s nel Consiglio Comunale di Avellino, Antonio Aquino, ha preso parte nella giornata di martedì 16 luglio 2026 ad un incontro istituzionale – dedicato alle prospettive di crescita sostenibili per le amministrazioni locali – presso Parlamento Europeo di Bruxelles, insieme ai consiglieri Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa, al Vicesindaco Anna D’Aliasi, alla Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Maura Sarno e con l’intervento del Vicepresidente M5S On. Michele Gubitosa.

Ad accoglierli, gli europarlamentari Danilo Della Valle, Valentina Palmisano, Mario Furore e Gaetano Pedullà, che hanno aperto un confronto diretto sulle sfide amministrative dei territori e sull’utilizzo dei fondi europei.

Nel suo intervento, Aquino ha sottolineato un punto chiave: la necessità di amministrare, in funzione del successo elettorale conseguito, con una visione integrata, capace di tenere insieme ambiente, rigenerazione urbana, mobilità, energia e inclusione sociale.

Altrettanto rilevante, il richiamo all’attenzione sulla necessità di una gestione più matura dei finanziamenti europei: «I fondi UE devono essere strumenti per costruire il futuro della città, non occasioni isolate. Meno frammentazione, più visione».

Tra i temi portati al tavolo, l’esempio del Parco fluviale del Fenestrelle, evidenziandone il fabbisogno progettuale, che non può prescindere da una governance intercomunale e da una visione territoriale condivisa.