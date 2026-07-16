Furti nel Vallo, la Polizia recupera refurtiva dei raid: attesa per i dettagli dell’attività

VALLO LAURO- I tre arresti, l’ intensificazione dei posti di controllo e delle perquisizioni e il pressing sull’ emergenza furti da parte degli agenti del Commissariato di Lauro sembra approdare ad un primo importante riscontro. I dettagli non sono ancora noti, ma a quanto pare nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Lauro hanno recuperato della refurtiva oggetto dei raid avvenuti in questi giorni nella zona. Anche se dettagli e informazioni più precise sulle attivita’ del personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi non sono ancora noti, nel pomeriggio di ieri non e’ passato inosservato un carro attrezzi scortato dalla Polizia sul quale era presente un pianoforte e delle sedie, molto probabilmente oggetto di uno dei raid.