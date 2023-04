Always Quindici in finale Play Off: Vittoria per 5 a 2 sul Futsal Crisci

MARZANO DI NOLA- L’Always Quindici di mister Andrea Grasso “stacca” il biglietto per la finale dei Play off del Girone A della Serie D del campionato di calcio a cinque battendo per cinque reti a due il Futsal Crisci di Arienzo.

Una gara senza esclusioni di colpi quella al Centro Sportivo “Tomatis Nicola” di Marzano di Nola. Nel rettangolo di gioco massimo fair play tra le due squadre. Anche grazie alla conduzione della gara da parte dell’arbitro Fabio Alborelli di Ercolano.

La squadra di “casa” ha recuperato uno svantaggio in avvio di gara con un goal contestato per un presunto fallo di mano da parte dell’attaccante della squadra casertana. Alla grinta dei ragazzi di mister Grasso hanno dato un notevole contributo anche i teenager della Curva dell’Asd Always Quindici. Tamburi, striscioni, fumogeni e cori per sostenere la squadra in una vera e propria impresa: quella di agguantare la vittoria al primo anno del campionato di serie D.

Almeno un centinaio di persone sono giunte al Tomatis di Marzano. In campo si sono distinti per le reti inflitte agli antagonisti casertani sia Antonio Selvestrini che Pio Porto, entrambi hanno segnato un goal. Doppietta per Luigi Carbone, una delle punte di maggiore peso della formazione di Quindici.

Alla sfortuna per un’autorete del Futsal Crisci si è aggiunto anche il solito Francesco Santaniello. Uno spiderman tra i pali l’estremo difensore del Quindici. Tante le sue parate che alla fine hanno salvato il risultato e permesso di agguantare un posto per la finale.

Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso con un pareggio, nel corso del secondo tempo il Quindici ha lasciato poco spazio agli avversari. Un goal da metà area, quello di Carbone ha suggellato la vittoria e scatenato i ragazzi della Curva, che hanno festeggiato il traguardo raggiunto insieme ai loro calciatori. Oltre al portiere Francesco Santaniello e agli attaccanti che hanno segnato le reti decisive, Luigi Carbone, Antonio Selvestrini e Pio Porto, mister Grasso ha schierato in campo quasi tutta la sua rosa. A partire da Adriano Selvestrini, Vincenzo Annunziata, Elvis Ferrentino, Felice Donnarumma, Raffaele Siniscalchi, Sabato Ronga, Simone Siano e Stefano Grasso.

Una squadra che ora si prepara a conoscere quale sarà la sua sfidante nella finale Play off. Questa sera alle 20 ci sarà la sfida tra Asd Giovani Lauro e Asd Città di Ariano Irpino. Nel caso vincesse la squadra del Tricolle è probabile che la finale si disputerà ad Ariano. Ma c’è anche aria di un nuovo derby tra Asd Always Quindici e Asd Giovani Lauro, che sarà disputato al Tomatis di Marzano di Nola.