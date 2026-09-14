Alto Calore, nominato il nuovo direttore generale: è il dott. Pasqualino Ruggiero

L’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che da oggi il dott. Pasqualino Ruggiero assume le funzioni di Direttore Generale della Società. L’incarico è conferito ad interim e non comporta oneri economici per l’Azienda.

Il dott. Pasqualino Ruggiero, sannita, attualmente dirigente con deleghe organizzative di rilievo, possiede una conoscenza completa e articolata di Alto Calore Servizi S.p.A., avendo, negli anni, ricoperto diversi ruoli in svariati settori e in varie sedi territoriali.

Al dott. Ruggiero vanno riconosciute una profonda attitudine all’ascolto delle esigenze rappresentate dal territorio e la capacità professionale di farsene carico e condurle a soluzione, sempre nel profondo rispetto dei ruoli istituzionali.

Egli ha svolto funzioni di raccordo tra l’Alto Calore e le Istituzioni pubbliche, avendo trascorso un periodo in comando presso la segreteria particolare dell’Assessore all’Ambiente della precedente amministrazione regionale.

Avendo al suo attivo molteplici anni di esperienza quale amministratore e vicesindaco del Comune di Airola egli ha il giusto profilo per svolgere l’incarico assegnatogli, potendo coniugare la sensibilità acquisita in passato quale amministratore alla responsabilità della direzione tecnico – amministrativa di una società interamente a capitale pubblico.

Il profilo, sia personale che professionale del dott. Ruggiero dà, quindi, le più ampie garanzie circa la idoneità dello stesso a traghettare la Società Alto Calore oltre la fase attuale ed è, pertanto, con estrema convinzione, e in base a dati di fatto concretamente misurabili, che questa Amministrazione ha inteso effettuare tale scelta.