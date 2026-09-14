Scandone, i gemelli Carullo vincono il Premio Giovane Cestista “Simone Rocco”

In occasione della VII Serata di Gala della Fondazione Klêros Gerardo e Simone ETS, svoltasi presso l’Arena Troisi di Bellizzi, i giovani atleti della Scandone Avellino Antonio e Costantino Carullo hanno ricevuto il prestigioso Premio Giovane Cestista “Simone Rocco”.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria di Simone Rocco e giunto alla sua settima edizione, è nato con l’obiettivo di valorizzare i giovani cestisti che, attraverso il proprio percorso sportivo, hanno saputo esprimere talento, passione, sacrificio, disciplina e spirito di squadra.

La consegna del premio è avvenuta nel corso della serata “Radici della Memoria – Ali per il Futuro”, appuntamento annuale attraverso il quale la Fondazione ha premiato e sostenuto giovani distintisi nello studio, nella ricerca, nella cultura e nello sport.

Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, e il coach biancoverde, Ciro Dell’Imperio, che hanno voluto accompagnare personalmente i due ragazzi in un momento particolarmente significativo per il loro cammino umano e sportivo.

Il premio assegnato ad Antonio e Costantino ha assunto un valore ancora più speciale perché ha unito due fratelli accomunati non soltanto dal legame familiare, ma anche dall’amore per la pallacanestro e dalla determinazione con cui hanno intrapreso il proprio percorso con la Scandone.

I gemelli Carullo hanno già avuto l’opportunità di mettersi in evidenza durante la preparazione della prima squadra, offrendo il proprio contributo anche nell’amichevole disputata al Pala Del Mauro contro Matese. Il loro impegno e la disponibilità dimostrata quotidianamente hanno rappresentato una conferma della qualità del lavoro portato avanti dal settore giovanile biancoverde dalla squadra satellite della società, Avellino Boars.

Per la Scandone Avellino, il riconoscimento ricevuto dai due giovani costituisce motivo di grande soddisfazione e rafforza la volontà della società di continuare a investire nella crescita dei ragazzi, accompagnandoli in un percorso fondato sui valori dello sport, sulla formazione e sul senso di appartenenza. La società si congratula con Antonio e Costantino Carullo per il prestigioso premio ricevuto, augurando loro di proseguire con la stessa passione, umiltà e determinazione. Due fratelli, un’unica passione e un futuro tutto da costruire con i colori biancoverdi.