Avellino, Piscina Comunale e Cittadella dello Sport: qualcosa si muove

AVELLINO- Qualcosa si muove per la Piscina Comunale di Avellino. La giunta guidata da Nello Pizza ha infatti dato mandato di procedere alla formulazione del livello primario di progettazione (Documento di Indirizzo alla Progettazione) di riqualificazione dell’intera area sportiva e a verde, redatto dai tecnici progettisti dell’Ufficio Patrimonio, Servizio manutenzione impiantisportivi, relativamente all’intervento denominato “Riqualificazione del centro natatorio via DeGasperi – Piscina Comunale e Palazzetto dello Sport Giacomo del Mauro”. Un progetto di dieci milioni di euro per cui e’ stata gia’ sondata la disponibilita’ al finanziamento da parte della Regione Campania. Cosi’ nell’ultima seduta dell’esecutivo hanno anche approvato Il Documento Indirizzo alla Progettazione “Riqualificazione del centro natatorio viaDe Gasperi – Piscina Comunale e Palazzetto dello Sport Giacomo del Mauro”. La delibera proposta dell’Assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione, Enza Ambrosone, dell’Assessore con deleghe Pubbliche istruzione, Edilizia scolastica, Gestione e valorizzazione delle strutturesportive comunali, Protezione civile l Giuseppe Giacobbe e dell’Assessore Ettore Iacovacci con delega al Patrimonio. Nella delibera e’ stato evidenziato come “Il Comune di Avellino è proprietario dell’impianto sportivo centro natatorio via De Gasperi –Piscina Comunale e del limitrofo Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro”;- che il centro natatorio in oggetto a vocazione sociale e sportiva comunale risulta dismesso ed inutilizzato e necessita, per il riavvio delle attività, di interventi sostanziali di riqualificazione ed adeguamento edile, impiantistico e funzionale, oltre a rendersi necessaria la definizione dellegestioni di utilizzo, ed anche al fine di promuovere la realizzazione di una cittadella dello sport che aggreghi i limitrofi impianti del predetto centro natatorio, del palazzetto dello sport Giacomo del Mauro e dello Stadio Partenio-Lombardi, anche mediante percorsi pedonali in sicurezza di collegamento tra gli impianti sportivi”. Chiarito anche che ” l’Ente non dispone della necessaria dotazione finanziaria per la riqualificazione delle strutturede quo, né può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento tenuto conto della procedura di riequilibrio finanziario in corso;- che bisogna effettuare importanti investimenti per gli interventi di riqualificazione, manutenzioneordinaria e straordinaria per il centro natatorio, nonché promuovere la creazione di una cittadella dello sport includendo interventi di riqualificazione e riammodernamento per il limitrofo impianto del palazzetto dello sport, creando altresì forme di connessione diretta tra gli impianti sportivi edazioni di sostenibilità ambientale”. Per cui ci sara’ l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 conprevisione del suddetto progetto nell’annualità 2026, da finanziare mediante apporto totale di fondi regionali. Con la stessa delibera si e’ anche preso atto ” di dare mandato al Dirigente Settore LL.PP., di porre in essere, a seguito di avvenuta definizione del finanziamento, tutti gli adempimenti per la redazione del livello P.F.T.E. esuccessiva approvazione”.