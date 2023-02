Alto Calore, quattro indagati per reati fiscali. C’e’ anche Ciarcia: acquisiti anche dati dei telefoni

Almeno otto ore di attività investigativa dei militari agli ordini del colonnello Salvatore Minale e dei due pm che coordinano le indagini, i sostituti Vincenzo Russo e Luigi Iglio nella sede di Corso Europa dell’Alto Calore. Nel mirino in questa prima fase di indagine ci sarebbero indebite compensazioni legate ad un corso di formazione, per qualche centinaia di migliaia di euro. I militari del Nucleo Pef del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino hanno fatto accesso in mattinata negli uffici per eseguire alla presenza degli stessi magistrati che procedono, sia una corposa acquisizione di atti e nella stessa sede e contestualmente anche interrogare i quattro indagati nel mirino della Procura e altri dipendenti a sommarie informazioni. Nella stessa attività sono state anche acquisite le copie forensi dei telefonini degli indagati. Solo dopo ore di attività i militari delle Fiamme Gialle hanno lasciato la sede di Corso Europa. Ora in mano ci sono gli atti chiesti dalla Procura e le acquisizioni a sommarie infiltrazioni. Nessuna dichiarazione invece dagli indagati, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. ( sono difesi dagli avvocati Nello Pizza, Marino Capone e Benedetto Vittorio De Maio).

LE ACCUSE

Quattro informazioni di garanzia , per lo stesso presidente del Cda dell’ Alto Calore Michelangelo Ciarcia e tre dirigenti per la violazione degli art.8 e 10 quater della legge 74/2000, si tratta di reati tributari ed in particolare le contestazioni provvisorie da parte della Procura di Avellino e dei militari del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle riguardano la presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di una societa’ di consulenza e l’indebita compensazione per tre anni prodotta dalle spese per un corso di formazione che risultavano a livello erariale, anche in questo caso solo fittiziamente riportati. Ovviamente si tratta di una contestazione provvisoria e saranno le indagini ad appurare se le accuse hanno o meno fondamento.