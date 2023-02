Alto Calore, “blitz” delle Fiamme Gialle e della Procura  nella sede di Corso Europa

Per alcune ore dalla mattinata di oggi e fino al tardo pomeriggio e’ scattata un’attivita’ di acquisizione di atti da parte dei militari delle Fiamme Gialle di Avellino presso la sede dell’Alto Calore di Corso Europa. Attivita’ investigativa a cui stando alle indiscrezioni hanno partecipato anche i due magistrati della Procura di Avellino che coordinano gli accertamenti, i sostituti Vincenzo Russo e Luigi Iglio. Verosimilmente una presenza, quella dei pm, insieme ai militari agli ordini del colonnello Salvatore Minale, che fa ipotizzare come contestualmente alle acquisizioni di atti ci potrebbero essere state anche delle sommarie informazioni o degli interrogatori (in questo caso anche con soggetti indagati). Molto probabile che si possa trattare di una nuova indagine di Fiamme Gialle e Procura relativamente alle attivita’ della societa’ di Corso Europa e non un collegamento diretto al filone investigativo relativo alla vicenda che ha portato alla richiesta di Fallimento e alle successive attivita’. Nelle prossime ore il quadro investigativo dovrebbe essere piu’ chiaro. Ad occuparsi degli accertamenti sono i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria agli ordini del tenente colonnello Alessio Iannone.

In aggiornamento