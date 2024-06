Serie C, l’Avellino nel girone C con la Juventus Next Gen

Svelati questa mattina, tramite i canali social ufficiali della Lega Pro, i giorni del campionato di Serie C 2024/2025. Dopo l’esclusione dell’Ancona e l’ammissione del Milan Futuro è stato definito il quadro delle 60 squadre che prenderanno parte alla prossima stagione. Definita anche la divisione delle tre squadre under, con l’Atalanta U23 spedita nel Girone A, il Milan Futuro nel Girone B e la Juventus Next Gen nel Girone C, dove affronterà anche l’Avellino.

GIRONE A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettere, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Virtus Verona.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

GIRONE C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.