Altavilla, maltrattamenti al figlio della convivente: l’indagato resta in carcere

AVELLINO- Rigettata dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio l’istanza di attenuazione della misura cautelare in carcere nei confronti del quarantasettenne di Altavilla Irpina accusato di aver maltrattato per anni il figlio minorenne della sua convivente. L’istanza avanzata al termije dell’interrogatorio dalla difesa del quarantasettenne, l’avvocato Michele De Vita, allo stesso era presente anche il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, il sostituto procuratore Marco Auciello. L’ indagato, difeso dall’avvocato Michele De Vita aveva risposto alle domande del magistrato, respingendo le accuse e fornendo la sua versione relativamente ai fatti contestati, maltrattamenti e l’episodio di febbraio per cui viene contestato il sequestro di persona in cui l’indagato avrebbe segregato il minore legandolo ad un letto della casa ove convivevano. La vicenda giudiziaria è destinata a finire al Tribunale del Riesame.