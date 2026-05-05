Montemarano in lutto, non ce l’ha fatta il 34enne vittima di un incidente agricolo

La comunità di Montemarano è piombata nel dolore per la morte di Assuntino, 34 anni, rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente con una motozappa lo scorso 29 aprile. La notizia del decesso è arrivata nelle ultime ore, spegnendo le speranze che il paese aveva tenuto vive fino all’ultimo, dopo sei giorni di agonia per il ricovero del giovane presso l’Ospedale Moscati. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, Assuntino appena terminato lavori di manutenzione e taglio dell’erba nel giardino di alcuni vicini: nel momento in cui è sceso dalla motozappa, un lembo del pantalone sarebbe rimasto impigliato nelle lame del suddetto mezzo, lame che gli hanno arrecato ferite devastanti. La triste scomparsa del 34enne ha lasciato un’intera comunità attonita e sconvolta dal dolore.