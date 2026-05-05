Palasport “Giacomo Del Mauro”, chiarimenti da Palazzo di Città sull’utilizzo della struttura

Si riporta la nota di Palazzo di Città in merito all’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro” di Avellino.

In merito alle notizie diffuse in queste ore riguardanti l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro”, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare interpretazioni improprie e strumentalizzazioni.

La competenza alla gestione di tutte le strutture comunali in cui sono ricomprese quelle sportive appartiene ai dirigenti, che li affidano nel rispetto delle norme vigenti e delle convenzioni già stipulate. Ad ogni buon fine il Commissario Straordinario ha richiamato l’attenzione dei dirigenti preposti affinché sia assicurata la massima partecipazione nella fruizione delle strutture sportive ed in condizione di assoluta parità.