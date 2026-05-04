Free Cervinara: con la presentazione dei candidati entra nel vivo la campagna elettorale

E’ un momento importante quello di questa sera per la lista n. 4 candidata alle elezioni comunali di Cervinara. Il gruppo guidato dalla candidata sindaca Anna Marro è pronto a presentarsi alla cittadinanza.

L’incontro è previsto per questa sera alle 18:30 in Piazza Trescine nella Sala della Cultura.

“Free Cervinara non è un progetto nato dal nulla ma costruito passo dopo passo con dedizione e formazione e che ha deciso di affidarsi ad una persona di indubbie qualità morali e competenza come la dott.ssa Anna Marro. Un lungo percorso che ha visto protagonisti sempre le stesse donne e gli stessi uomini che oggi compongono la lista. Il Movimento ha raccolto nel tempo le istanze e le delusioni dei cittadini che chiedevano un cambio di passo e un nuovo modo di gestire il Comune. Una politica che parte dal basso e che vede come protagonisti cittadini attivi sul territorio nel sociale, nella cultura e nello sport. Persone che conoscono le esigenze del territorio e che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per la propria comunità” – spiegano i rappresentanti della lista.

Dopo la prima uscita ufficiale dei candidati alle ore 20:30 è prevista l’apertura del comitato elettorale in Via Roma.