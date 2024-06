Brindisi e cori da stadio a Montella. E non a caso visto che il riconfermato Sindaco Rizieri Buonopane, già Presidente della Provincia di Avellino, è anche un ex calciatore.

2.902 voti pari al 59,32 per cento per Rizieri Buonopane e la sua lista “Bene Comune Centro Sinistra” che riprenderà ad amministrare in continuità.

1990 voti pari al 40,68 per cento per lo sfidante Salvatore Ciaciulli, lista “Azione Popolare” che dovrà accontentarsi dello scranno all’opposizione.