Altavilla Irpina, l’orgoglio della comunita’ per Manuel: attore nella serie “Il Gattopardo”

ALTAVILLA IRPINA- “Altavilla Irpina sul grande palcoscenico internazionale”. C’e’ un po di talento irpino anche tra gli attori della serie ispirata al capolavoro di Tomasi di Lampedusa, da qualche giorno sbarcato su Netflix. A ricordarlo con orgoglio e’ Mario Vanni, il primo cittadino di Altavilla Irpina, il paese di Manuel Severino, un artista affermato che fa parte del cast della serie: “Con grande orgoglio voglio celebrare il talento di Manuel Severino- ha spiegato Vanni- giovane attore altavillese che in questi giorni è tra i protagonisti della serie “Il Gattopardo”, disponibile su Netflix e visibile in tutto il mondo” ha scritto il sindaco di Altavilla Irpina, Questa prestigiosa produzione italo-inglese, ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vede la partecipazione di attori di altissimo livello come Kim Rossi Stuart e porta sullo schermo una delle opere più iconiche della nostra letteratura. E non potevano mancare i complimenti finali al giovane attore: “Manuel, con il suo valore e la sua passione, porta in alto il nome di Altavilla Irpina nel panorama cinematografico internazionale. A nome di tutta la comunità, gli auguriamo un futuro ricco di successi e soddisfazioni!Complimenti, Manuel! Altavilla è con te!”