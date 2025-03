Contrada, ancora vandali in azione: nel mirino la Chiesa di Ospedale

CONTRADA- Ancora vandali in azione. Stavolta contro la Chiesa di Ospedale. Le immagini dell’ennesimo gesto di inciviltà ai danni di una parte del paese sono state diffuse dal sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, che ha però avvertito gli incivili: non ci arrendiamo. “Scherzetto di Carnevale ai danni della chiesa ad Ospedale.Dopo le chiazze d’olio lungo tutta via Villa , i danneggiamenti alle abitazioni private , ci mancava la chiesa per completare il quadretto naif del solito pittore.Mo basta, hai fatto anche troppo, ritornate da dove sei venuto, un’altra denuncia e buttano la chiave. Noi non ci arrendiamo!”. Per il sindaco di Contrada dunque la mano sarebbe la stessa. La vicenda sara’ evidentemente gia’ al vaglio delle forze dell’ordine.